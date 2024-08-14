РФ оттягивает подразделения из двух областей Украины: бои на Курщине дают плоды

ВСУ с каждым днем масштабируют свой успех в Курской области, а одна из целей Украины на этом направлении постепенно достигается, считают западные аналитики.

https://glavred.info/ukraine/rf-ottyagivaet-podrazdeleniya-iz-dvuh-oblastey-ukrainy-boi-na-kurshchine-dayut-plody-10588535.html Ссылка скопирована

Операция ВСУ в Курской области уже приносит пользу / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Операция ВСУ в Курской области уже начала себя окупать. Свою аналитику и результаты последних боев опубликовали журналисты Business Insider.

Силы Украины шаг за шагом достигают своей цели, ведь Россия начинает снимать войска с фронта в Украине и перебрасывает их на другой - домашний фронт.

По версии издания, одной из основных целей операции Украины является отвлечение российских войск от линии фронта в Украине.

видео дня

Аналитики не сомневаются, что на прошлой неделе вторжение Украины в Курскую область застало Россию врасплох. Сейчас ВСУ контролируют значительную территорию, включая по крайней мере один город и десятки сел.

Опрошенный изданием украинский чиновник заявил, что есть доказательства "жестов доброй воли" оккупантов на некоторых направлениях фронта в Украине.

"Россия передислоцировала некоторые свои подразделения как из Запорожской, так и из Херсонской областей на юге Украины", - сказал POLITICO во вторник Дмитрий Лиховий, спикер украинской армии.

Кто такой Дмитрий Лиховий Дмитрий Викторович Лиховий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня", отмечает Википедия.

Лиховий заключает, что количество российских войск, которые отвлекаются от основных боев, является "относительно небольшим", но есть доказательства того, что Россия также перемещает войска из других частей Украины.

В свою очередь аналитики ISW также ссылаются на российские источники, которые сообщают, что некоторые нерегулярные подразделения были выведены из Донецка на востоке Украины, где шли интенсивные боевые действия и где Россия достигла дополнительных успехов.

Эти подразделения, вероятно, опирались на "российских военнообязанных и элементы некоторых регулярных и нерегулярных военных подразделений, выведенных из менее важных участков линии фронта, чтобы противостоять украинскому вторжению".

"Российское военное командование определило, что возможные срывы наступательных действий на севере Харьковской области и других менее критических прифронтовых участках являются приемлемым риском для адекватного ответа на украинское вторжение в Курскую область", - говорится в сообщении.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - последние новости

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также подтверждает информацию, что Россия перебросила часть войск на Курщину, ведь там оккупантов все больше постигают неудачи. В то же время есть информация, что два дня назад российские войска отошли от населенного пункта Сотницкий Казачок.

В свою очередь российский журналист Алексей Левченко объяснил, почему Путин не может объявить войну на фоне боев в Курске. По его мнению, режим проведения Россией так называемой контртеррористической операции очень удобен для российского диктатора Владимира Путина. Дело в том, что он позволяет им контролировать все процессы, и именно ФСБ становится главной силой в этом режиме.

Издание The Economist очертило три возможных сценария, какими будут дальнейшие действия ВСУ в Курске, если РФ начнет перебрасывать в Курский район более боеспособные войска.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред