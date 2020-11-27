С Javelin и дронами Bayraktar: на Николаевщине ВСУ провели масштабные учения

Учения ВСУ на полигоне Широкий лан / armyinform.com.ua

В Николаевской области на полигоне Широкий лан состоялись тактические учения с использованием американских ПТРК Javelin и ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщает АрмияИнформ, в учениях одной из бригад ВСУ приняли участие бомбардировочная, штурмовая и истребительная авиация.

В ходе маневров акцент был сделан на действия в условиях сильно урбанизированной местности, где противник активно применяет средства РЭБ и тяжелую бронетехнику.

Отмечается, что турецкие БПЛА проводили разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Испытали беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов.

/ armyinform.com.ua

/ armyinform.com.ua

/ armyinform.com.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в небе над Украиной начали полеты самолета ВВС США Boeing B-52 Stratofortress.

На границе Украины бомбардировщики США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил ВСУ Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.