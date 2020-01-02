На полигоне Широкий лан вспыхнул жуткий пожар, есть пострадавший

В результате пожара на полигоне один военнослужащий получил серьезные ожоги, также сгорело три палатки.
На военном полигоне в палаточном городке 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широкий лан" произошел пожар.
В результате возгорания один военнослужащий получил ожоги. Пожар произошел 31 декабря, сообщают в пресс-службе Минобороны.
По информации, на полигоне вспыхнула одна палатка, а из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других.
"В результате сгорело в общем три палатки. Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данному факту начали служебное расследование.
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