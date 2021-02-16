В Украине начали штрафовать за объезд пробок по автобусной полосе

Штраф за объезд пробок по автобусной полосе выписывается автоматически / УНИАН

В Украине видеокамеры автоматической фиксации нарушений начали запечатлевать выезд транспортных средств на полосу для общественного транспорта. Об этом сообщается в специальном сюжете телеканала 1+1.

Соответственно, с 16 февраля 2021 года камеры будут отслеживать движение по полосе для общественного транспорта и ‒ параллельно ‒ превышение дозволенной скорости.

Водители, которые привыкли объезжать дорожные заторы по автобусной полосе, будут получать штраф в размере 510 гривен.

К слову, на данный момент такая камера в столице Украины лишь одна и установлена она в районе бульвара Дружбы народов. Только за 15 февраля, как сообщают правоохранители, камера зафиксировала более трех сотен нарушений.

Вплоть до конца нынешнего года по всей Украине планируют установить около двух сотен таких камер.

Читайте такжеВ Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказывать

Напомним, ранее сообщалось: