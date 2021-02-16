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В Украине начали штрафовать за объезд пробок по автобусной полосе

16 февраля 2021, 12:25

Как сообщают в полиции, до конца года по всей стране установят около двухсот камер, которые будут выписывать штрафы за выезд на полосу общественного транспорта.

Камера
Штраф за объезд пробок по автобусной полосе выписывается автоматически / УНИАН

В Украине видеокамеры автоматической фиксации нарушений начали запечатлевать выезд транспортных средств на полосу для общественного транспорта. Об этом сообщается в специальном сюжете телеканала 1+1.

Соответственно, с 16 февраля 2021 года камеры будут отслеживать движение по полосе для общественного транспорта и ‒ параллельно ‒ превышение дозволенной скорости.

Водители, которые привыкли объезжать дорожные заторы по автобусной полосе, будут получать штраф в размере 510 гривен.

К слову, на данный момент такая камера в столице Украины лишь одна и установлена она в районе бульвара Дружбы народов. Только за 15 февраля, как сообщают правоохранители, камера зафиксировала более трех сотен нарушений.

Вплоть до конца нынешнего года по всей Украине планируют установить около двух сотен таких камер.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах.
  • Согласно документу, украинцев полиция сможет останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. В том числе в ночные часы и в праздничные дни.
  • Кроме того, в несколько раз вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости, а накладывать их на водителей полицейские смогут на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова, в феврале 2021 года заявлял о том, что в Украине планируется отмена обязательных писем нарушителям правила дорожного движения

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