В Украине впервые запускают систему автофиксации и штрафов за перегруз на дорогах - эксперт

Парламент и президент внесли ряд изменений в законодательство о правилах перевозки грузов на автодорогах. Нарушителям придется платить солидные штрафы, говорит директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

28 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. 29 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

"Рада и Президент поставили жирную точку на наглости перевозчиков, которые считают нормальным загружать фуры на 200 тонн, от которых в сплошную выбоину может превратиться дорога даже первой категории", - комментирует политолог.

Теперь за перевозку грузов без необходимых документов придется платить 17 000 - 34 000 грн, за превышение габаритно-весовых нормативов – 8 500 - 51 000 грн, за отказ от габаритно-весового контроля или отказ от остановки по требованию – 51 000 грн.

Тем самым, по словам Быкова, впервые за годы Независимости начнется автоматическая фиксация и начисление штрафов, что особо актуально на фоне масштабных дорожных работ по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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"Государство вкладывает огромные средства налогоплательщиков в развитие украинских дорог. Это лицо нашей страны, безопасность для людей и путь для инвестиций. Разбивать это лицо хамством перевозчиков - просто нечестно по отношению к 40 миллионам украинцев", - отмечает Быков.

Кроме того, параллельно с "Большой стройкой" началось оснащение дорог WIM-комплексами ("взвешивание в движении").

"За последние полтора года на дорогах установлено 48 площадок Weigh-in-Motion, дальше будет еще. Кстати, буквально на днях данные из комплексов WIM стали публичными - информация доступна на портале Data.gov.ua. Одним словом, "Большая стройка" стала основанием для целого ряда изменений", - отмечает политолог.

Как сообщалось, новые WiM-комплексы появятся на трассе Киев – Борисполь, которую сейчас ремонтируют по программе "Большая стройка".