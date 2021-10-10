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Заразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причину

10 октября 2021, 11:56
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Существуют вакцины, при которых используется живой возбудитель, напомнил Евгений Комаровский.

комаровский
Евгений Комаровский / скриншот

В случае применения отдельных вакцин человек может стать источником заражения, заявил известный педиатр Евгений Комаровский.

Как заявил он отвечая на один из вопросов пользователей на своем YouTube-канале, после отдельных прививок человек некоторое время может выделять вирус, и соответственно оставаться заразным.

Специалист обратил внимание на то, что существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель.

В качестве примера он привел живую вакцину от полиомиелита: "Вот эти капельки от полиомиелита, оральная полиомиелитная вакцина. Когда человек ее получает, то определенное время человек выделяет живой вирус в окружающую среду".

Проявления при использовании живой вакцины:

  • повышение температуры;
  • катаральные явления;
  • заразность человека.

Есть ли заразность после вакцинации от коронавируса:

Комаровский уверяет, что вакцины от COVID-19 не имеют никакого отношения к "живому" коронавирусу.

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"Во всех вакцинах используется либо инактивированный вирус, то есть вирус, который лишен своей заразности, либо используется фрагмент вируса, конкретно - белок, который является главным источником образования антител", - рассказал он.

Врач добавил, что человек после использования любой вакцины от коронавирусной инфекции не заразен и не представляет никакой опасности для окружающих.

Читайте такжеВакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

viber
вакцинация Евгений Комаровский
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