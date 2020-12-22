Новые выборы в Беларуси и непризнание Лукашенко: в США наносят удар по Минску

Сенат США поддержал санкции против режима Лукашенко в Беларуси / Reuters

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Документом предусматривается расширение полномочий президента Америки по введению санкций в связи с ситуацией в республике.

Соответствующий проект закона, который был представлен конгрессменом Крисом Смитом, был принят Верхней палатой США в понедельник, 21 декабря. В пояснении к документу речь идет о том, что глава государства сможет расширить ограничительные меры против любого белорусского чиновника, который связан с действиями режима Лукашенко в Беларуси. В том числе и против представителей Союзного государства РБ и России.

"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси", - отмечается в тексте.

Что предусматривает документ

Признание Координационного совета легальным институтом, который должен принимать участие в диалоге по вопросам передачи власти

Непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Проведение новых выборов президента и парламента Беларуси в присутствии международных наблюдателей и при участии ОБСЕ

Освобождение политических заключенных

Помощь гражданскому обществу Беларуси

Непризнание объединения России и Беларуси в Союзное государство

Поддержка IT-сектора Беларуси

Документ уже одобрен Палатой представителей. Ожидается поступление принятого законопроекта на подпись президенту США.Читайте такжеБорьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси

Санкции против режима Лукашенко