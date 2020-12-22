Новые выборы в Беларуси и непризнание Лукашенко: в США наносят удар по Минску

США не будут признавать Союзное государство Беларуси и России.
Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Документом предусматривается расширение полномочий президента Америки по введению санкций в связи с ситуацией в республике.
Соответствующий проект закона, который был представлен конгрессменом Крисом Смитом, был принят Верхней палатой США в понедельник, 21 декабря. В пояснении к документу речь идет о том, что глава государства сможет расширить ограничительные меры против любого белорусского чиновника, который связан с действиями режима Лукашенко в Беларуси. В том числе и против представителей Союзного государства РБ и России.
"Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси", - отмечается в тексте.
Что предусматривает документ
- Признание Координационного совета легальным институтом, который должен принимать участие в диалоге по вопросам передачи власти
- Непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси
- Проведение новых выборов президента и парламента Беларуси в присутствии международных наблюдателей и при участии ОБСЕ
- Освобождение политических заключенных
- Помощь гражданскому обществу Беларуси
- Непризнание объединения России и Беларуси в Союзное государство
- Поддержка IT-сектора Беларуси
Документ уже одобрен Палатой представителей. Ожидается поступление принятого законопроекта на подпись президенту США.Читайте такжеБорьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси
Санкции против режима Лукашенко
- Запад не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и решительно осуждает итоги президентских выборов, состоявшихся 9 августа на территории РБ и завершившихся официально провозглашенной победой Лукашенко, а также применение насилия против активистов.
- Евросоюз 17 декабря принял третий пакет санкций против правящего режима Беларуси. Под ограничения попали 29 физических лиц и 7 компаний, которые, как полагают в Брюсселе, связаны с политикой Александра Лукашенко.
- 5 декабря лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывала США усилить давление на официальный Минск и принять законопроект, который позволит американскому президенту расширить санкции в отношении режима Лукашенко.