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Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатились

Яна Ставская
22 октября 2023, 13:50 обновлено 22 октября, 13:58
Телеведущей пришлось оправдываться, но делала она это тоже неуверенно.
Роспропагандисты 'пошутили' о еврейских малышах - и поплатились
Скандальный "эфир" уже удален из сети / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Российские пропагандисты опозорились очередной антисемитской "шуткой". Вскоре история разлетелась в сети и собрала кучу негативных комментариев, так что путинским телевизионщикам пришлось закрывать "эфир" для широкого круга собственной аудитории и извиняться.

В эфире передачи "Живой гвоздь" z-телеведущая Лиза Лазерсон рассказала "анекдот", сравнив убитых ХАМАСом израильских малышей с "вагоном с бетоном".

"Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими малышами?" - поинтересовалась Лазарсон.

видео дня

Однако другой топ-пропагандист Алексей Венедиктов, имеющий еврейское происхождение, не стал упрекать телеведущую из-за "шутки".

История вышла за рамки обсуждений в комментариях под эфиром, и вскоре уже всем пропагандистам пришлось записывать видео с извинениями.

Лазерсон добавила, что, мол, просто пересказала "старую советскую антисемитскую шутку" как якобы "стеб над антисемитизмом".

Пропагандисты выдали антисемитский бред - смотрите видео:

Роспропагандисты 'пошутили' о еврейских малышах - и поплатились

Напомним, недавно в эфире российского пропагандистского телевидения призвали уничтожить 20% россиян, которые, согласно соцопросам, не поддерживают Путина. Подобное заявление озвучил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Таким образом, по идее Гурулева "уничтожению" может подлежать около 20% российских граждан – это около 29 миллионов человек, поскольку, согласно данным Росстата, численность постоянного населения страны-агрессора РФ составляет 146,4 млн человек.

А в октябре российские пропагандисты начали продвигать нарратив о якобы украинском оружии, которое попало в руки террористов "ХАМАС". По идее, предполагают эксперты, видео наскоро снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.

Также Главред писал о новой лживой пропаганде РФ, в которую "приплели" украинских детей и известного во всем мире производителя сладкого газированного напитка. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что американская компания Coca-Cola причастна к "продаже на органы" украинских детей. Она даже "видела" много объявлений.

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