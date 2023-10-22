Роспропагандисты 'пошутили' о еврейских малышах - и поплатились

Российские пропагандисты опозорились очередной антисемитской "шуткой". Вскоре история разлетелась в сети и собрала кучу негативных комментариев, так что путинским телевизионщикам пришлось закрывать "эфир" для широкого круга собственной аудитории и извиняться.
В эфире передачи "Живой гвоздь" z-телеведущая Лиза Лазерсон рассказала "анекдот", сравнив убитых ХАМАСом израильских малышей с "вагоном с бетоном".
"Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими малышами?" - поинтересовалась Лазарсон.видео дня
Однако другой топ-пропагандист Алексей Венедиктов, имеющий еврейское происхождение, не стал упрекать телеведущую из-за "шутки".
История вышла за рамки обсуждений в комментариях под эфиром, и вскоре уже всем пропагандистам пришлось записывать видео с извинениями.
Лазерсон добавила, что, мол, просто пересказала "старую советскую антисемитскую шутку" как якобы "стеб над антисемитизмом".
Пропагандисты выдали антисемитский бред - смотрите видео:
Напомним, недавно в эфире российского пропагандистского телевидения призвали уничтожить 20% россиян, которые, согласно соцопросам, не поддерживают Путина. Подобное заявление озвучил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Таким образом, по идее Гурулева "уничтожению" может подлежать около 20% российских граждан – это около 29 миллионов человек, поскольку, согласно данным Росстата, численность постоянного населения страны-агрессора РФ составляет 146,4 млн человек.
А в октябре российские пропагандисты начали продвигать нарратив о якобы украинском оружии, которое попало в руки террористов "ХАМАС". По идее, предполагают эксперты, видео наскоро снято каким-то из российских центров информационно-психологических операций.
Также Главред писал о новой лживой пропаганде РФ, в которую "приплели" украинских детей и известного во всем мире производителя сладкого газированного напитка. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что американская компания Coca-Cola причастна к "продаже на органы" украинских детей. Она даже "видела" много объявлений.
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