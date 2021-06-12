В Большой семерке заявили о поддержке Украины и сделали предупреждение России

Страны G7 поддерживают территориальную целостность Украины и готовы помогать государству в реформах, сказала Урсула фон дер Ляйен.
Вопрос Украины является одним из приоритетных на саммите Большой семерки. Лидеры G7 полагают, что Киеву следует построить сильные государственные институты, которые должны работать на базе верховенства права. Россия по-прежнему работает над тем, чтобы подорвать европейский порядок. Однако страны неформального международного клуба рассчитывают на серьезный альянс для урегулирования проблемы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В своем аккаунте в Twitter она сказала о том, что Украина занимает важное место в повестке дня саммита G7. При этом Киев серьезно нуждается в сильных государственных институтах.
"Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию", - отметила она.
Кроме того, по словам европейской чиновницы, Большая семерка намерена реагировать на попытки России дестабилизировать европейский порядок в сфере безопасности.Читайте такжеМеркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2
"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Большая семерка – новости
В марте главы МИД стран Большой семерки назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, осудили оккупацию Москвой отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также автономной республики Крым, и поддержали инициативу Киева по реализации Крымской платформы.
Великобритания в мае предложила странам G7 разработать специальный механизм, который должен будет позволить эффективно противостоять распространению ложной информации со стороны России и Китая.