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В Большой семерке заявили о поддержке Украины и сделали предупреждение России

12 июня 2021, 23:52

Страны G7 поддерживают территориальную целостность Украины и готовы помогать государству в реформах, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Большая семерка
В Большой семерке заявили, что Россия продолжает подрывать европейскую безопасность / Facebook Посольство Украины в США

Вопрос Украины является одним из приоритетных на саммите Большой семерки. Лидеры G7 полагают, что Киеву следует построить сильные государственные институты, которые должны работать на базе верховенства права. Россия по-прежнему работает над тем, чтобы подорвать европейский порядок. Однако страны неформального международного клуба рассчитывают на серьезный альянс для урегулирования проблемы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своем аккаунте в Twitter она сказала о том, что Украина занимает важное место в повестке дня саммита G7. При этом Киев серьезно нуждается в сильных государственных институтах.

"Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию", - отметила она.

Кроме того, по словам европейской чиновницы, Большая семерка намерена реагировать на попытки России дестабилизировать европейский порядок в сфере безопасности.Читайте такжеМеркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2

"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для решения этой проблемы", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Большая семерка – новости

В марте главы МИД стран Большой семерки назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, осудили оккупацию Москвой отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также автономной республики Крым, и поддержали инициативу Киева по реализации Крымской платформы.

Великобритания в мае предложила странам G7 разработать специальный механизм, который должен будет позволить эффективно противостоять распространению ложной информации со стороны России и Китая.

новости России Евросоюз Большая семерка Урсула фон дер Ляйен новости Украины
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