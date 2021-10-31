Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику

Страшные картинки и прикольные поздравления на Хэллоуин - в подборке Главреда.
Ежегодно один из самых мистических праздников отмечается 31 октября. И хоть с ним связано множество поверий и запретов, ничто не мешает людям по всему миру облачаться в костюмы нечисти и устраивать вечеринки.
О том, почему на Хэллоуин принято носить вещи наизнанку и почему тыква – главный символ дня, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.
Хэллоуин – канун Дня всех святых. Его с размахом отмечают по всему миру. И если древние кельты устраивали обряд самайн, чтобы побороть темные силы, в современном обществе принято веселиться. Возможно для того, чтобы отпугнуть ведьм, оборотней и прочую нечисть, которая в этот день выходит познакомиться с миром живых?
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Хэллоуин 2021: поздравления, картинки, открытки
С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.
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Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.
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Пусть Хэллоуин принесёт безудержное веселье, таинственные приключения, чудные минуты шуток, забавные истории, шквал радостных эмоций и ураган страстей. Желаю этот вечер провести в приятной компании и с интересной импровизацией дивных затей.
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С Хэллоуином. Желаю яркого и весёлого, фееричного и устрашающего, захватывающего и непредсказуемого, удивительного и до ужаса интересного праздника. И вопреки всем жутким поверьям я желаю, чтобы твоя тыква превратилась в роскошную карету, которая домчит тебя к звёздам счастья и удачи!
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Поздравляю с Хэллоуином! Желаю тебе сегодня выбрать самый страшный костюм, чтобы испугались все невзгоды и печали и никогда к тебе не приближались. Оставь страхи только для хэллоуинских масок и веселись сегодня по полной!
***
Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроенье.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!
***
Пусть Хэллоуин весёлый
От печалей всех хранит,
Принесёт добро, здоровье,
И мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!
***
День всех святых пускай подарит
Везение, деньги, теплоту,
Прекрасным счастьем озаряет,
Приводит давнюю мечту!
Весёлой жутью напугает,
Приносит радостный настрой,
От всех печалей охраняет —
И в этот день, и в день любой!
***
Что за праздник Хэллоуин?
С ним поздравить вас хотим.
Наряжайтесь побыстрей
И пойдем встречать друзей.
Всех святых сегодня ждем
С тыквой их пугать пойдем!