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Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику

31 октября 2021, 04:22

Страшные картинки и прикольные поздравления на Хэллоуин - в подборке Главреда.

Поздравления с Хэллоуином
Поздравления с Хэллоуином / ua.depositphotos.com/

Ежегодно один из самых мистических праздников отмечается 31 октября. И хоть с ним связано множество поверий и запретов, ничто не мешает людям по всему миру облачаться в костюмы нечисти и устраивать вечеринки.

О том, почему на Хэллоуин принято носить вещи наизнанку и почему тыква – главный символ дня, читайте в нашем материале: Когда Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых.

Хэллоуин – канун Дня всех святых. Его с размахом отмечают по всему миру. И если древние кельты устраивали обряд самайн, чтобы побороть темные силы, в современном обществе принято веселиться. Возможно для того, чтобы отпугнуть ведьм, оборотней и прочую нечисть, которая в этот день выходит познакомиться с миром живых?

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Хэллоуин 2021: поздравления, картинки, открытки

С Хэллоуином. Желаю весёлой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть чёрный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья.

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***

Желаю страшно весёлого и до жути интересного Хэллоуина. Пусть пауки сплетут паутину желаний и страсти. Пусть ведьмы наколдуют феерическое настроение. Пусть зомби научат быть спокойнее. Пусть оборотни покажут, как перевоплощаться в настоящих хищников. Путь вампиры поведают о правильном питании. Желаю крутых эмоций и невероятных ощущений.

Хэллоуин 2021 поздравления, картинки, открытки
Хэллоуин 2021 поздравления

***

Пусть Хэллоуин принесёт безудержное веселье, таинственные приключения, чудные минуты шуток, забавные истории, шквал радостных эмоций и ураган страстей. Желаю этот вечер провести в приятной компании и с интересной импровизацией дивных затей.

***

С Хэллоуином. Желаю яркого и весёлого, фееричного и устрашающего, захватывающего и непредсказуемого, удивительного и до ужаса интересного праздника. И вопреки всем жутким поверьям я желаю, чтобы твоя тыква превратилась в роскошную карету, которая домчит тебя к звёздам счастья и удачи!

Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
Хэллоуин картинки

***

Поздравляю с Хэллоуином! Желаю тебе сегодня выбрать самый страшный костюм, чтобы испугались все невзгоды и печали и никогда к тебе не приближались. Оставь страхи только для хэллоуинских масок и веселись сегодня по полной!

***

Ждет сегодня нас веселье,

Много смеха, настроенье.

Так должны мы погулять,

Чтоб всех демонов прогнать.

Чтоб жилось нам всем отлично,

Феерично, симпатично.

Ты наряд свой надевай,

Хэллоуин скорей встречай!

Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
Хэллоуин прикольные открытки

***

Пусть Хэллоуин весёлый

От печалей всех хранит,

Принесёт добро, здоровье,

И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть

И его не отпускать!

***

День всех святых пускай подарит

Везение, деньги, теплоту,

Прекрасным счастьем озаряет,

Приводит давнюю мечту!

Весёлой жутью напугает,

Приносит радостный настрой,

От всех печалей охраняет —

И в этот день, и в день любой!

Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
Страшные картинки на Хэллоуин

***

Что за праздник Хэллоуин?

С ним поздравить вас хотим.

Наряжайтесь побыстрей

И пойдем встречать друзей.

Всех святых сегодня ждем

С тыквой их пугать пойдем!

Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
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Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
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Хэллоуин поздравления, картинки, открытки
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Хэллоуин 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Хэллоуин 2021: прикольные поздравления и страшно красивые картинки к празднику». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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