Если не повезло оказаться закрытыми в машине из-за того, что разрядилась батарея брелока, есть способ попасть в авто, несмотря ни на что.

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Для чего нужна тайная кнопка в дверной ручке машины - лайфхак для водителей / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Оставаться запертым в машине - настоящий кошмар, и это всегда случается в самый неловкий момент. Но если вы все же заблокировали свой автомобиль, один эксперт по вождению утверждает, что есть простой способ открыть его, так что не паникуйте - и это простой метод "скрытой кнопки".

Женщина, которая пишет в социальных сетях под ником @huyameishuoche, делится советами, как "облегчить вождение", и сначала объясняет, что кнопка находится внутри дверной ручки, и чтобы ее найти, нужно поддеть дверную ручку, пишет Mirror.

"Автомобильный ключ разрядился и дверь не открывается, вытащите механический ключ, нацельтесь на маленькое отверстие под дверной ручкой, подцепите его и найдите сердцевину замка. Вставьте ключ и поверните его, дверь открылась", - указывает она. видео дня

Это означает, что вы сможете попасть в машину, даже если в ваших ключах разрядится батарея.

Смотрите видео о том, для чего нужна тайная кнопка в дверной ручке машины:

И это не единственный совет, который она дала в своем видео. Она также объяснила автолюбителям, как настроить зеркала так, чтобы они были максимально эффективными, и как безопаснее двигаться задним ходом.

"Отрегулируйте левую дверную ручку до правого нижнего угла зеркала заднего вида, переместите правую дверную ручку до левого нижнего угла правого зеркала заднего вида. В это время обзор зеркала заднего вида наилучший", - подчеркивает эксперт.

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