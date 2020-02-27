Обитель зла 2021: Дата выхода, сюжет и все подробности

Обитель зла 2021 - дата выхода, сюжет, актеры и роли / кадр из фильма

Новый сериал по вселенной Обитель зла выходит на Netflix в 2021 году. Телесервис успел слить в сеть первую информацию о сюжете.

События сериала Обитель зла будут разворачиваться через 26 лет после заражения Т-вирусом, и в центре событий якобы снова будет Элис.

Точно известно, что Милла Йовович в роли Элис не появится.

Обитель зла 2021 - сюжет

Вся тяжесть зомби-апокалипсиса падет на небольшой городе Клирфилд в штате Мэриленд. Он находится между двух огней — неподалеку от него находится филиал корпорации Амбреллы и заброшенная психиатрическая больница Гринвуд. Третья точка силы, расположившаяся рядом с Клиэрфилдом — это Вашингтон. Сегодня, спустя 26 лет после открытия Т-вируса, секреты, которые хранила троица начнут раскрываться при первых признаках вспышки

Производством сериала занимается Constantin Germany. Режиссером будет Йоханнес Робертс, а за сценарий возьмется Грег Руссо

До сих пор Constantin Films или Netflix не комментировали официальные съемки сериала Обитель зла.

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