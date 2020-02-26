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Что посмотреть на Netflix: ТОП-10 самых популярных сериалов в Украине

26 февраля 2020, 07:30

Телесервис Netflix запустил новую функцию - в каждой стане будет показываться рейтинг Топ-10 самых популярных сериалов. Зачем это, и как это будет происходить, а также, что смотреть в Украине - читайте в нашем обзоре.

Что посмотреть на Netflix в Украине
Что посмотреть на Netflix в Украине / Главред

Телесервис Netflix в 2020 году обновил принцип подсчета просмотров своих фильмов и сериалов, а теперь добавил функцию рейтинга ТОП-10, который может повысить просмотры еще. Всем любопытно, какие сериалы Netflix самые популярные в Украине, ведь украинцы ищут что посмотреть на Netflix. Теперь это список регулярно будет обновляться.

Вот какие сериалы Netflix решили посмотреть большинство украинцев на конец февраля.

1 место - Ключи Локков

Ключи Локков 2020
Ключи Локков 2020 / Главред

Дата выхода: 7 февраля

Семейство Локков после смерти отца с матерью переезжают в дом ее юности - Дом ключей, но сразу же становится понятно, что все неладно - в колодце кто-то отвечает вместо эхо, дом шепчет в уши, и заставляет искать ключи, чтобы открывать странные двери. К тому же, дом находится в совсем не жутком городе Лавкрафт, а за семьей Локков гонится демон, который хочет не просто их всех убить, а кое-что похуже.

Netflix постарался над экранизацией комиксов Джо Хилла, так что, готовтесь к трешу. Кроме того, сериал закончился с намеком на второй сезон.

Ключи Локков 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

2 место - Половое воспитание

Половое воспитание 2020
Половое воспитание 2020 / Главред

Дата выхода: 17 января

В новом сезоне Отис вроде находит свою любовь, но в конце оказывается, что это не та, которую он ищет. В то же время, свою любовь находят его друг и (о, боги!) мама. Как школьнику разобраться с непростой ситуаций, параллельно помогая друзьям - непростой вопрос.

3 место - Лучше звоните Солу

Лучше звоните Солу
Лучше звоните Солу / Главред

Дата выхода: 23 февраля

5 сезон Лучше звоните Солу - предпоследний. В новом сезоне все идет к тому, чтобы превратить Сола в того человека, которым мы его знаем по Breaking Bad - не просто адвокат по уголовным делам, а адвокат-уголовник. В сериал вернулись многие популярные актеры, а финальный 6 сезон Лучше звоните Солу стоит ждать 2021 году.

4 место - Ведьмак

Ведьмак
Ведьмак / Главред

Дата выхода: 21 декабря 2019

Долгожданная экранизация романов Анджея Сапковского, которая с 21 декабря 2019 поделила мир напополам - тех, кто возненавидел сериал, и тех, кто его полюбил, не оставив равнодушных. Даже те, кто публично говорят, что не смотрели его - на самом деле хоть серию глянули. Все дело в большой рекламной акции сериала. Однако, не все фанатам творчества Сапковского и даже игроманам понравился подбор актеров для Ведьмака, и его сюжет.

5 место - Друзья

Друзья
Друзья / Главред

Сериал Друзья скоро пропадет с сервиса Netflix, так как Warner Bros намерены снять новые сезоны самого популярного сериала всех времен. Пока что определяются, будет он выходить на сервисе DC, или совместном с HBO канале, но права на Друзей Netflix уже теряет.

Если кто-то в 2020 году еще не знает сериал Друзья - то это комедийный ситком о друзьях, которые живут в одной квартире, и часто встречаются на диване в гостиной, чтобы попасть в самые невероятные ситуации.

6 место - Нарко Мексика 2 сезон

Нарко Мексика 2020
Нарко Мексика 2020 / Главред

Дата выхода: 13 февраля

Второй сезон спин-оффа Нарко - Нарко-Мексика рассказывает дальше историю персонажа Луны и его картеля - рост авторитета, проблемы с законом, расширение и захват власти. Чем закончился 2 сезон - Вам стоит проверить на Netflix, сериал уже онлайн. Чем закончится история - традиционно непонятно - события с Мигелем разворачиваются слишком быстро, и Netflix любит открытые концовки.

7 место - Ты 2 сезон

Сериал Ты 2020
Сериал Ты 2020 / Главред

Дата выхода: 26 декабря

Маньяк-неудачник, или маньяк скорострел Джо Голдберг сбежал, и пытается начать новую жизнь в Лос-Анджелесе, городе возможностей. Но все идет напропалую, когда Джо снова встречает девушку. Будут ли убийства - да, но вот, кто маньяк в этот раз?

Второй сезон сериала Ты - прекрасен, и Netflix оставили концовку с намеком на 3 сезон.

8 место - Любовь вслепую (Love is Blind)

Любовь вслепую 2020
Любовь вслепую 2020 / Главред

Дата выхода: 30 января 2020

Новый сериал Netflix поражает чувства и фантазию - в новом проекте мужчины и женщины знакомятся и общаются не видя друг-друга, а только слыша. Так что внешность в этот раз играет именно последнюю роль при поиске пары. Почему это шоу так популярно - в Украине - загадка. У нас на 1+1 выходит шоу Одруження наосліп, когда пару подбирают психологи, а там уже самим решать - продолжать отношения, или нет.

9 место - Очень странные дела 3 сезон

Очень странные дела
Очень странные дела / Главред

Дата выхода: 4 июля 2019

Третий сезон вышел уже более полугода назад, а 4 еще не получил дату выхода. Очень странные дела - культовый сериал о поп-культуре 80-х, дружбе, приколах, фантастике, параллельных мирах, и конечно же Холодной Войне. В сериале с 3 сезона появилась настоящая "клюква", что уже было достойно продолжено в 4 сезоне. Шоуранеры обещают не меньше 5 сезонов шоу, а украинцы до сих пор продолжают пересматривать сериал о мальчиках-гиках из 80-х, которые три раза подряд спасли мир.

10 место - Мессия

Мессия 2020
Мессия 2020 / Главред

Дата выхода: 1 января 2020

Мессия - самый скандальный сериал  Netflix 2020 года на сегодня. Его уде потребовали запретить самые яростные католические страны Латинской Америки. Все просто - в США попадает беженец - и он Спаситель. Явно происходит Второе пришествие, вот только, все как было сказано когда-то - люди не верят в чудо, мужчина попадает в лечебницу, в правоохранительные органы, пытаясь при этом помочь. Главный вопрос, который задает себе зритель - это Он, или нет?

Отмечается, что в 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета просмотров. По ней просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты (независимо от того, фильм это или эпизод шоу). В этом случае выбор зрителя считается осознанным.  Ранее один просмотр учитывался, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Новая система повысила количество просмотров в среднем на 35%.

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