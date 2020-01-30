Лучше звоните Солу 5 сезон: сюжет и официальный трейлер

Лучше звоните Солу 5 сезон: дата выхода и сюжет / АМС

Лучше звоните Солу 5 сезон выходит 23 февраля на АМС. Появился первый трейлер сериала, в котором неожиданно появится актер, который недавно умер, но успел отснять свои основные сцены. Роберт Форстерумер в октябре 2019 года.

Сюжет расскажет о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным переменам для тех, кто его окружает.

Говорят, что 5 сезон подводит Сола к тому образу, в котором мы его знаем по сериалу Во все тяжкие .

К своим ролям в сериале вернулись Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Дин Норрис, Майкл Мэндо и Рэй Сихорн.

Шоураннер отметил, что Уолтер Уайт и Джесси Пинкмэн в шоу не появятся, и к съемкам других проектов во вселенной Breaking Bad он возвращаться не будет.

Лучше звоните Солу 5 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Ранее стало известно, что 6 сезон Лучше звоните Солу будет последним. В 6 сезоне, который выйдет в 2021 году будет 13 серий, а не 10, как обычно.