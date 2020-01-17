  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности

17 января 2020, 14:41

Телеканал АМС перед выходом 5 сезона шоу Лучше звоните Солу продлил сериал на 6 сезон, и официально закрыл его после этого.

Лучше звоните Солу 6 сезон
Лучше звоните Солу 6 сезон / АМС

5 сезон сериала Лучше звоните Солу выходит 23 февраля 2020, но сразу же стало известно, и о премьере 6 сезона сериала. Лучше звоните Солу 6 сезон выйдет в 2021 году, и получит 13 серий.

Историю ловкого адвоката будут завершать Питер Гулд и соавтор Винс Гиллиган, пишет Variety.

Питер Гулд пообещал, что финальный сезон будет достойным, потому что именно так от хочет закончить историю про Сола Гудмэн.

"С самой первой серии моей мечтой было рассказать полную историю нашего сложного героя, Сола Гудмэна. И сейчас, благодаря AMC и Sony, моя мечта станет реальностью. Не можем найти слов, чтобы выразить признательность фанатам и критикам, что сделали это путешествие возможным. В следующем месяце мы начнём работу над шестым, финальным сезоном и сделаем всё, чтобы концовка получилась удачной", - говорит Гулд.

Шоураннер отметил, что Уолтер Уайт и Джесси Пинкмэн в шоу не появятся, и к съемкам других проектов во вселенной Breaking Bad он возвращаться не будет. В то же время, в 5 сезоне Лучше звоните Солу появятся Хэнк Шрейдер (Дин Норрис) и Стивен Гомес(Стивен Майкл Кезада).

Ранее мы сделали график выхода серий и как смотреть сериал Новый Папа - Молодой Папа 2 сезон на НВО,

сериалы новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:47
"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка
15:42
Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогноз на бой UFC 246 Видео
15:39
Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию
15:17
Ксения Пунтус сделала официальное заявление: впервые после травмы
15:16
"Никогда не признаем": США жестко высказались по санкциям против РФ
14:50
"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука
14:42
"Ошибка" из-за "нервозности": в РФ цинично "обвинили" США в трагедии самолета МАУ
14:41
Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности
14:31
Политолог назвал два пути развития ситуации с отставкой Гончарука
14:27
Минкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу мнение
14:16
Прослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи
14:15
Все, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупы мнение
14:07
Сериал Папик в России: дата выхода, как смотреть, какой канал
14:01
СМИ узнали о повышении Кадырова: назван возможный новый пост
13:58
"Братский народ": в РФ "зашкварились" из-за отставки Гончарука
13:53
Лавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на Донбассе
13:46
"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука
13:37
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
13:36
"В истерике и со слезами": Полякова потеряла документы и застряла на границе
13:32
"Адский треш": Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона
13:27
Курс доллара: украинские бизнесмены дали прогноз на 2020 год
13:25
Premier FOOD стала лучшей компанией года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра новости компании
13:21
Чем закончится скандал с отставкой Гончарука мнение
13:19
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сговор и внушительный доход
13:17
Дембель, Бармалей и Superman: опубликованы самые нелепые именные автономера украинцев
13:12
Адвокат Парнаса "слил" видео, подтверждающее ложь Трампа Видео
12:46
Меган Маркл исключили из королевской семьи Видео
12:41
Героя секс-скандала Яременко сняли с международного комитета: кто вместо него
12:36
Журналист раскрыл, как Зеленский и Слуга народа ответят на отставку Гончарука
12:35
Почему Гончарук останется в кресле премьера мнение
12:34
"Чья это ошибка": Пристайко рассказал, получит ли Украина черные ящики самолета МАУ
12:20
Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости
12:18
В Слуге народа определились с голосованием по отставке Гончарука
12:18
Недолгие проблемы: в НБУ отменили ограничение на переводы со счетов ФОПов
12:05
Гуф на грани банкротства: что случилось
12:05
"Информатаки и манипуляции": Гончарук объяснил свою отставку Видео
11:43
"Ты, пи*дюк, бл*дь": в Одессе пьяная торговка обматерила покупателя из-за украинского языка Видео
11:41
"Был у президента": стали известны новые подробности о пленках Гончарука
11:41
"Обидеть шмару": жена Морозюка развратно показала зад и высказалась о мужиках
11:19
В Слуге народа объяснили, почему Гончарук ошибся адресом с заявлением об отставке
11:10
"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука
10:58
"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука
10:45
Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше
10:41
"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке
10:33
Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука мнение
10:29
В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине
10:23
"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука
10:20
"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"
10:19
Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник Видео
10:17
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять