Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности

Лучше звоните Солу 6 сезон / АМС

5 сезон сериала Лучше звоните Солу выходит 23 февраля 2020, но сразу же стало известно, и о премьере 6 сезона сериала. Лучше звоните Солу 6 сезон выйдет в 2021 году, и получит 13 серий.

Историю ловкого адвоката будут завершать Питер Гулд и соавтор Винс Гиллиган, пишет Variety.

Питер Гулд пообещал, что финальный сезон будет достойным, потому что именно так от хочет закончить историю про Сола Гудмэн.

"С самой первой серии моей мечтой было рассказать полную историю нашего сложного героя, Сола Гудмэна. И сейчас, благодаря AMC и Sony, моя мечта станет реальностью. Не можем найти слов, чтобы выразить признательность фанатам и критикам, что сделали это путешествие возможным. В следующем месяце мы начнём работу над шестым, финальным сезоном и сделаем всё, чтобы концовка получилась удачной", - говорит Гулд.

Шоураннер отметил, что Уолтер Уайт и Джесси Пинкмэн в шоу не появятся, и к съемкам других проектов во вселенной Breaking Bad он возвращаться не будет. В то же время, в 5 сезоне Лучше звоните Солу появятся Хэнк Шрейдер (Дин Норрис) и Стивен Гомес(Стивен Майкл Кезада).

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