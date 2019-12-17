Сериал Ты 2 сезон: дата выхода и трейлер

Ты 2 сезон / Netflix

Сериал Ты 2 сезон выходит в конце декабря 2019, и Netflix запустили трейлер, в котором намекнули на сюжет нового сезона.

ты 2 сезон основан на одноименном романе Кэролайн Кепнес и рассказывающем о серийном убийце Джо Голдберге.

В первой серии он преследовал свою жертву, и пости довел до конца дело - помешала лишь случайность.

Теперь Джо Голдберг переселяется в другой город, и начинает все сначала.

В Лос-Анджелесе все совершенно не так, как в Нью-Йорке, и во втором сезоне сериала Ты убийства и расправы будут еще более кровавыми, а маньяк уже не допустит оплошности, как в прошлый раз.

По сюжету Джо находит себе "любовь всей жизни", которую начинает преследовать.

Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Ты 2 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, что изначально сериал выходил на телеканале Life Time, но 27 июля 2018 года телеканал продлил телесериал на второй сезон, который впоследствии переехал на Netflix.

Ты 2 сезон выходит 26 декабря 2019.

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