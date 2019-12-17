Звездный путь: Пикар 2 сезон: дата выхода

Звездный путь: Пикар продлили на 2 сезон / скриншот

Канал CBS за месяц до премьеры 1 сезона, принял решение продлить сериал Звездный путь: Пикар на второй сезон, пишет издание Deadline.

Самый ожидаемый сериал 2020 года по версии IMDb Звездный путь: Пикар получил продолжение на 2 сезон после того, как шоуранеры узнали рейтинг сериала.

Съемки новых серий начнутся уже весной 2020 года. Сериал Звездный путь: Пикар будет готов к выходу в янфаре-феврале 2021 года.

Amazon заменяет шоуранера сериала на Майкла Шейбона, и в новом сезоне сериала будет 10 серий.

Напомним, премьера первого сезона Звездный путь: Пикар состоится 24 января 2020 года на Amazon Prime Video.

Сюжет сериала будет сосредочен на Жане Люке Пикаре - одном из капитанов Энтерпрайза.

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