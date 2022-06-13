Россия собралась до 1 сентября аннексировать Мариуполь и Донецкую область – советник мэра

Вся полнота власти в захваченном Мариуполе и на других территориях Донецкой области перешла к РФ - Андрющенко / Коллаж Reuters, УНИАН

Россия собралась взять под полный контроль оккупированные территории в Донецкой области и, дескать, "присоединить" их вместе с захваченным Мариуполем к своему государству. Все управленческие процессы в регионе уже перешли от коллаборантов к россиянам. Москва отказалась от сценариев якобы "республик" и уже не скрывает своих прямых намерений, которые собирается реализовать до 1 сентября. Об этом заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он пишет, что российские оккупанты предпринимают ряд действий, которые указывают на ускорение ими событий, направленных на аннексию захваченных Мариуполя и Донецкой области.

Читайте также"Рядом руины и трупы всплывают": оккупанты зазывают приезжать на отдых возле разрушенного МариуполяСогласно данным украинского чиновника, руководство процессами на захваченных территориях уже перешло от российских коллаборантов к самим россиянам.

"В Донецке марионетка Пушилин окончательно выполняет только "представительские" функции "говорящей головы". А в Мариуполе к коллаборанту Иващенко назначен "консультант", якобы помогать. Но Иващенко теперь тоже исключительно "говорящая голова", - отметил Андрющенко.

По его словам, в Мариупольском районе утром, 13 июня, состоялось "совещание", на котором обсуждалось распределения влияния в курортной зоне, и коллаборанты остались ни с чем.

"Полный и тотальный прямой российский контроль установлен", - говорит Андрющенко.

Также он добавил, что 12 июня так называемый "министр образования ДНР Кушаков" сделал некое заявление об организации "образовательного процесса в школах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях России".

"Никаких квазиреспублик и сателлитов. Никто уже не прячется", - сказал советник мэра Мариуполя Андрющенко.

Кроме того, согласно его данным, банковская система в захваченном Мариуполе уже адаптируется сразу под российский банк. Людям будут выдавать карты РФ. "Банковской системы" "ДНР" не будет.

"В Донецке эксперты за экспертами по всем направлениям адаптируют все под российское законодательство. Быстро и жестко. Именно поэтому и ротация на россиян", - подчеркнул Петр Андрющенко.

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Ситуация в Мариуполе

Россия в Мариупольском районе арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что так называемый суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находятся десятки волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды с водой в оккупированный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также заявил, что депутаты горсовета от партии ОПЗЖ передавали в РФ сведения о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали куда стрелять, было много предателей, которые давали координаты.

Под удары войск РФ попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от ОПЗЖ, подчеркнул Бойченко, после захвата Мариуполя стали руководить оккупированным городом.

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