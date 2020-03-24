В Киеве зафиксировали новые случаи беспощадного вируса - подробности

В Киеве трое мужчин заболели коронавирусом / Reuters

В Киеве зафиксировали три новых случая опасного коронавируса, который добрался до столицы Украины из Китая, где появился в декабре прошлого года.

Как заявил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, на сегодня в Киеве 31 человек, который болеет коронавирусом. Большинство заболевших недавно вернулись из-за границы.

"Друзья! Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросла в столице до 31 человек. Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус", - написал Кличко.

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По информации мэра, все трое киевлян заболевших - мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

"Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца.

Обратим ваше внимание, что характеристика Кличко "51-летний киевлянин, который вернулся из Франции" - совпадает с Валерием Хорошковским - влиятельным политиком из ближайшего окружения Зеленского, который, как сегодня стало известно, также заразился коронавирусом.

Также напомним, заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Александр Лукашев сдал тест на коронавирус.