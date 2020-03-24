СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет

В четверг состоится экстренная сессия Рады, узнали журналисты / УНИАН

Депутаты Верховной Рады в четверг, 26 марта, соберутся на экстренную внеочередную сессию.

Экстренная сессия парламента состоится не онлайн, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на источники в партии Слуга народа.

По его данным, сейчас решается, кто из народных избранников сможет приехать в Раду.

"…наши источники из Слуги народа сообщили о проведении экстренной внеочередной сессии Верховной Рады. Она должна пройти не онлайн, а непосредственно в сессионном зале в четверг…", – отмечается в cообщении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию китайского коронавируса. В ряде государств, в частности и в Украине, введен карантин. В некоторых областях нашей страны введен режим чрезвычайной ситуации.

Диагноз "коронавирус" в Украине по состоянию на утро 24 марта подтвержден у 84 человек, "заразу" также подхватили несколько нардепов.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что парламент готовится к проведению внеочередного заседания, на котором, скорее всего, будет рассмотрен вопрос о введении в нашей стране чрезвычайного положения из-за коронавируса.