Введут ли режим ЧП в Украине?: подробности внеочередного заседания Рады

Разумков поведал подробности внеочередного заседания в Раде / УНИАН

Парламент вовсю готовится к проведению внеочередного заседания, на котором скорее всего будет рассмотрен вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения из-за жуткого коронавируса.

Подробности внеочередного заседания рассказал спикер ВР Дмитрий Разумсков в эфире телеканала "Украина" 22 марта. Так, он ответил на вопрос, могут ли депутаты собраться, если будет необходимость вводить чрезвычайное положение в Украине.

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"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", - заявил Разумков.

По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

"Для того, чтобы более быстро и качественно подготовить законопроекты, быстро их пройти и внедрять, и принять на внеочередном заседании, Верховная рада составила такой двухзвенный подход. Во-первых, это рабочая группа, в которую направили из всех фракций и групп по своему представителю для того, чтобы нормализовать и урегулировать вопросы, которые могут быть спорными или для того, чтобы улучшить законопроект. Второе: это будет уровень согласительного совета с руководителями депутатских фракций для того, чтобы максимально быстро и качественно принять законопроекты и продолжать работать", - добавил он.

Председатель ВР отметил, что сейчас парламент ожидает от правительства законопроекты, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании.

"Мы действительно работаем над законопроектами, готовим их к внеочередному заседанию. Так же мы ждем от правительства и координационного совета (по вопросам распространения коронавируса - ред.) законопроектов, которые необходимы для рассмотрения. Рада будет готова рассмотреть их в кратчайшее время", - отметил Разумков.

Как ранее сообщал Главред, в МВД утверждают, что режим чрезвычайного положения будет учрежден немедленно, как только отсчет инфицированных стремительно пойдет на сотни и приблизиться к тысяче.

Также напомним, в столице Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Такое решение приняли в Киевской городской государственной администрации.