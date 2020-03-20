У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП

Геращенко пояснил условие режима ЧП / УНИАН

В Министерстве внутренних дел утверждают, что режим чрезвычайного положения будет учрежден немедленно, как только отсчет инфицированных стремительно пойдет на сотни и приблизиться к тысяче.

"Режим чрезвычайного положения вводится тогда, когда есть угроза государству, угроза народу Украины. Если мы увидим по динамике, такими ограничительными карантинными мерами, которые сейчас, не удается остановить развитие вируса. На сегодняшний момент, прямо сейчас, у нас 28 случаев коронавируса и 3 человека скончались. Если мы увидим, что таких случаев будут сотни и ближе к тысячи, то наверно тогда президент, СНБО может принять решение о введение режима чрезвычайного положения", — в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Заметитель министра напомнил, что режим чрезвычайного положения уже учрежден в ряде стран.

"Такой режим сейчас действует во Франции, Испании, Италии, Австрии. И при этом режиме уже выпускаются акты об ограничении выхода граждан на улицу кроме как за покупками или лекарствами. Могут свободно перемещаться только работники тех предприятий, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры", — заявил он.

Геращенко спрогнозировал количество жертв, если отсчет заразившихся коронавирусом пойдет на миллионы заболевших.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек, могут погибнуть 500 тысяч человек", — добавил он.

Напомним, советник министра внутренних дел Иван Варченко предупредил, что граждане Украины должны быть готовы к введению чрезвычайного положения в стране по причине пандемии коронавируса.

Как ранее сообщалось, правительство уже сейчас строит планы относительно продолжения карантина после 3 апреля, если анализ общей эпидемиологической ситуации в стране по распространению китайского коронавируса Covid-19 будет негативным.