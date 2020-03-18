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Ведьмак 3, Uncharted и другие крутые игры на новой распродаже в PS Store

18 марта 2020, 14:11

Собрали лучшие скидки для вас.

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt
Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

В PlayStation Store стартовала новая распродажа, получившая название "Мега март". На ней скидки получили самые разные игры, так что вам точно будет, из чего выбрать.

Отобрали для вас самые интересные предложения, которые помогут немного развлечься во время карантина.

  • Assassin’s Creed Origins - 499 гривен (было 1899 гривен)
  • Resident Evil 2 Deluxe Edition - 799 гривен (было 1499 гривен)
  • Monster Hunter World: Iceborbe - 1274 гривны (было 1699 гривен)
  • Watch Dogs 2 Deluxe Edition - 649 гривен (было 1799 гривен)
  • Ведьмак 3: Дикая Охота - 299 гривен (было 949 гривен)
  • Battlefield V + UFC 3 - 799 гривен (было 1999 гривен)
  • The Crew 2 - 499 гривен (было 1899 гривен)
  • Uncharted: Утраченное наследие - 419 гривен (было 549 гривен)
  • Devil May Cry 5 Deluxe Edition - 799 гривен (было 1499 гривен)
  • Assassin’s Creed Unity - 399 гривен (было 599 гривен)
  • Far Cry 5 - 499 гривен (было 1899 гривен)
  • Resident Evil 6 - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Resident Evil 5 - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Resident Evil 4 - 259 гривен (было 649 гривен)
  • Dark Souls: Remastered - 499 гривен (было 1199 гривен)
  • Mortal Kombat XL - 549 гривен (было 1799 гривен)
  • RAGE 2 - 689 гривен (было 1999 гривен)
  • Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. - 879 гривен (было 2199 гривен)
  • Soulcalibur VI - 799 гривен (было 1499 гривен)
  • Far Cry 4 + Far Cry Primal - 589 гривен (было 1499 гривен)

PlayStation 4 распродажа продлится до 2 апреля, так что у вас предостаточно времени подумать, какую игру вы хотели бы купить.

Напоминаем, уже вечером 18 марта Sony в подробностях расскажет о технических характеристиках PlayStation 5.

скидки распродажа PlayStation 4 Sony Devil May Cry Far Cry Resident Evil Assassin’s Creed Fallout Uncharted|Uncharted Dark Souls Ведьмак The Witcher 3: Wild Hunt
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