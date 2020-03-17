Sony пообещала рассказать о характеристиках PlayStation 5 уже 18 марта

Концепт дизайна PlayStation 5 / LetsGoDigital

О PlayStation 5, которая должна выйти уже в конце 2020 года, мы не знаем практически ничего. Sony неохотно делится новой информацией, но теперь компания наконец-то прервала тишину и рассказала, когда пройдет презентация характеристик будущей консоли.

Увы, полные PlayStation 5 характеристики компания пока раскрывать не собирается. Но главный системный архитектор PS5 Марк Церни уже скоро расскажет о внутренностях будущей консоли, которые как-то повлияют на будущее игр. Обещают достаточно глубокий взгляд на ПС5, так что уже можно предвкушать.

Анонс состоялся в Twitter-аккаунте PlayStation.

Анонс презентации характеристик PlayStation 5

Презентация пройдет в официальном блоге PlayStation. Формат точно не раскрывается, но стартует все в 18:00 по киевскому времени.

PlayStation 5 цена все еще не называется. Даты выхода у консоли тоже пока нет, но в продажу она должна поступить к новогодним праздникам 2020 года.

Ход со стороны Сони довольно закономерный, ведь 16 марта Microsoft рассказала все о характеристиках Xbox Series X. Мощь нового Xbox впечатляет.

Впрочем, обе консоли могут задержаться из-за коронавируса. Вирус Covid-19 привел к закрытию многих заводов в Китае, где производились запчасти и для PlayStation 5, и для Xbox Series X. Известный игровой аналитик и инсайдер Джейсон Шрайер пока не слышал о переносе консолей, но все возможно в будущем.