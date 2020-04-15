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Фанат показал, как бы выглядела Half-Life: Alyx в угрюмых декорациях России

15 апреля 2020, 16:18

Получилось крайне аутентично.

Арт Half-Life: Alyx
Арт Half-Life: Alyx / Valve

События Half-Life: Alyx разворачиваются в тоталитарном городе Сити-17, который подозрительно напоминает Россию. Этим сходством решил воспользоваться один из фанатов игры, который перенес ее события в декорации обычного российского города.

Сделал это художник по спецэффектам и один из создателей SuperPoykin Production Евгений Пойкин. Его студия специализируется на различных визуальных эффектах. Ее услугами пользуются, когда нужно сделать ярче какую-нибудь промо-кампанию или музыкальный клип.

В видео можно увидеть, как улицы России наполнили хэдкрабы, страйдеры и прочие существа из вселенной Half-Life. Особо забавно выглядит хэдкраб-зомби с сумкой от сервиса доставки "Яндекс.Еда".

В разговоре с сайтом DTF Евгений признался, что игра помогла ему расширить взгляд на мир во время самоизоляции. Порой доходило до моментов, когда реальность и выдумка смешивались воедино. Сама Half-Life: Alyx очень хорошо отобразила внутреннее состояние Евгения.

С видео ему помогла товарищи – Даниил Малюгин и Антон Booster. Идея показалась им очень хорошей, они ее поддержали без лишних возражений.

Сама Half-Life: Alyx вышла в марте 2020 года и возродила известную серию шутеров Half-Life. В финале Half-Life: Alyx даже нашли намек на Half-Life 3.

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