Создатели Half-Life готовят новый амбициозный проект

Citadel - новая игра Valve / Tyler McVicker

Известный инсайдер Тайлер Маквикер, ведущий канала Valve News Network поделился некоторыми слухами о дальнейших планах Valve насчёт Team Fortress 2 и нового проекта под кодовым названием Citadel.

Citadel, которая была замечена в коде обновления CS:GO, возможно, является кроссовером с персонажами из разных вселенных Valve. Она может оказаться соревновательной игрой-сервисом с кооперативом.

Ранее Тайлер также утверждал, что в игре будет асимметричный геймплей для игроков ПК и VR. Также один из разработчиков Valve был замечен на официальном Discord-сервере Artifact с игрой Citadel [MAIN] в статусе. В компании пока не комментируют эту находку и выводы поклонников. Остаётся только ждать.

Параллельно с этим небольшая внутренняя команда Valve работает над обновлением для Team Fortress 2. Это не Heavy Update и она меньше Jungle Inferno. TF2 может получить систему доверия, наподобие CS:GO, для борьбы с читерами и ботами. Также ожидаются изменения в балансе и работе серверов.

Что забавно, согласно инсайдерской информации, разработка этого обновления происходит не потому что Valve внезапно осознала, что она долго игнорировала TF2, а потому что некоторые разработчики попросту решили убить время до того, пока Valve не вернется к нормальной работе, в которой она ограничена из-за COVID-19;

Все, что известно о Citadel

В настоящий момент в сервисе Steam проходит крупная распродажа в честь лунного Нового года, которая продлится только до 15 февраля. В рамках акции множество выгодных предложений, включая Cyberpunk 2077, Control, Mafia: Definitive Edition и не только.