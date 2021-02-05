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В Сети появилось множество новой информации о горячо ожидаемой GTA VI

5 февраля 2021, 12:44

Анонс игры стоит ждать ближе к весне 2022 года, а ориентировочной датой выхода отмечен октябрь 2023-го.

GTA 6
GTA 6 - новые подробности / Rockstar

Поклонники популярной серии криминальных экшенов Grand Theft Auto уже на взводе из-за просочившихся слухов о месте действия и дате выхода горячо ожидаемой шестой части. Напомним, что в 2013 году мир увидела GTA V, последняя на 2021 год игра серии.

Данная информация изначально появилась на сайте 4chan известным тем, что там мелькают слухи, не имеющие отношение к реальности. Но здесь есть два нюанса – аноним не написал ничего, что можно было бы назвать фантастикой (многие вещи совпадают с инфой из патентов), а модераторы 4chan удалили весь тред (что кажется нонсенсом).

Если вкратце, то ориентировочная дата выхода GTA VI намечена на октябрь 2023 года. Изначально игра выйдет на консолях нового поколения и только спустя какое-то время после релиза заглянет на ПК. Главный герой будет всего один – белый мужчина. Разработчики действительно планировали добавить женского протагониста, но реализовать эту идею не удалось, так как героиня не подходила сюжету игры.

Вот некоторые из деталей GTA 6:

  • Система глав в духе "спагетти-вестерна" Red Dead Redemption 2. События первых двух глав происходят в поздних 70-х, остальные – позже;
  • Основная локация это что-то вроде Майами или Флориды с небольшим островом рядом;
  • Творческий директор Дэн Хаузер покинул Rockstar Games, потому что его истощила разработка RDR2. Не исключено, что он вернется позже;
  • Онлайн-режим выйдет через несколько месяцев после релиза основной игры;
  • Структура миссий должна быть свободной – Rockstar прислушались к критике;
  • Карта меньше RDR2, но её плотность куда выше;
  • Мини-игры: серфинг, винд-серфинг и роллер-дерби;
  • Red Dead Redemption Remastered выйдет до Grand Theft Auto VI;
  • Пример усовершенствованного ИИ у NPC: вы сможете заметить, как человек агрессивно сигналит другим водителям, торопясь на работу;
  • В игре будет группа Love Fist;
Кадр из GTA Online / Rockstar
  • Взрывы могут отрывать конечности, пули разрушать кости, а ножи оставлять глубокие порезы;
  • Разработчики впечатлены SSD в PS5 и удивлены, что игра такого масштаба так быстро загружается;
  • Ваш персонаж может толстеть или худеть, но не так сильно, как в San Andreas – ближе к RDR2;
  • Окружающие будут комментировать стиль одежды вашего героя;
  • Некстген-патч для RDR2 не будет сильно улучшать графику, но позволит пройти игру в 60FPS;
  • Возраст главного героя к концу игры – 34 года;
  • Шторм и погодные эффекты – безумно впечатляющие;
  • Ждите новостей про San Andreas ближе к годовщине;
  • В ногу со временем меняются автомобили, прически и одежда окружающих. Автомобили, которые вы водили в начале игры к концу прохождения будут считаться устаревшими;
  • В саундтреке много поп- и рок-музыки. Есть несколько треков Pet Shop Boys;
  • Игра "очень политически некорректна"
  • Анонс стоит ждать ближе к весне 2022 года.
Кадр из GTA IV / Rockstar

Тем временем официальная дата выхода GTA VI по-прежнему не известна – Rockstar Games не выпускала соответствующего анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Позже на этот год запланирован выход улучшенной версии GTA V для PS5 и Xbox Series X. Игроков ждет существенное визуальное обновление по сравнению с оригинальной версией 2013-го года – все благодаря использованию движка RAGE из другого проекта студии, Red Dead Redemption 2. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5

GTA Grand Theft Auto GTA IV Rockstar Rockstar Games GTA 6
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