Обнародованы подробности празднования дня рождения Зеленского

Зеленского поздравили коллективом в демократичной обстановке / Reuters

Празднование дня рождения президента Владимира Зеленского прошло 25 января в Офисе президента.

"Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента", - сообщает источник Украинской правды.

По словам инсайдера, торжество длилось около 30-40 минут, гостей угощали шампанским и сухими винами. Поздравить главы государства пришли все руководители Офиса президента - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Поздравить Зеленского пришел и Кабинет министров в полном составе во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Также к ним присоединились представители Верховной Рады - председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

"Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна", - сообщил второй источник.

Как известно, Зеленскому 25 января исполнилось 42 года.

Как ранее сообщалось, Зеленского трогательно поздравила супруга Елена. Она призналась, что ей с мужем безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.

Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Зеленский учился в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета и получил диплом юриста. В мае 2019-го Зеленский стал президентом.