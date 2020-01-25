Поклонская подняла стакан за Зеленского и прошлась по "пьяному борову Порошенко"

Наталья Поклонская / НТВ

Депутат российской Госдумы, экс-"прокурорша" аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская написала поздравление по случаю дня рождения президента Владимира Зеленского.

"Я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётки наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но Вам просто не дают этого сделать...", - считает коллаборантка.

Она добавила, что в Киеве у нее осталось: "Незаконченное дело. Я имею в виду уголовное. Наверное, про него многие забыли, но я напомню - по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко...".

/ Телеграм-канал Н.Поклонской

Кроме того, Поклонская также решила блеснуть знанием украинского языка.

"Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих", - написала она в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось отом, что Поклонская угрожала Мосийчуку расправой и получила ответку.