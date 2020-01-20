"Фашист-головорез": в Сети Поклонская угрожала Мосийчуку расправой и получила ответку

Поклонская твиттер / Twitter

В сети произошла перепалка между бывшей "прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской и бывшим народным депутатом Игорем Мосийчуком.

Поводом для разборок стали угрозы в адрес Мосийчука, которые опубликовала Поклонская у себя в соцсети.

"В животном мире даже змея пользу приносит. Но среди людей встречаются такие животные среднего рода, которые отравляют ядом не только себя, но и окружающих. Ярким представителем этих особей является фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память – не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму", – возмутилась пособница оккупантов.

Также она угрожает политику личным приездом в Киев и "расправой" с украинским добровольцами. Кроме этого Поклонская выразила уверенность в том, что ее поддержит президент Украины Владимир Зеленский.

"Так ведь я не убегаю и не прячусь – я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик. Готова оформить командировку для помощи братской стране. Уверяю, через пару месяцев террористы из бандформирований, типа "Азова", уже пошли бы добывать руду. Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется!" – взорвалась гневом коллаборационистка.

После этого Мосийчук опубликовал ответ на личном Telegram-канале.

"У Натальи Поклонской истерика! Уже собралась ехать к нам в Киев помогать президенту Владимиру Зеленскому разбираться со мной и подобным мне. Скажите этой мадам, пусть не сильно волнуется, потому что не пройдет судебную психиатрическую экспертизу перед тем, как получить срок за государственную измену. А так ждем с нетерпением!" – потроллил изменницу Украины бывший нардеп.

Как ранее писал Главред, в Госдуме истерили из-за идеи установки памятника Бандере на границе с РФ.

Также напомним, Поклонскую "накрыло" из-за памятника Бандере на границе с Россией.