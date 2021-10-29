"Использовал меня для пиара": Комаровский выдвинул громкое обвинение в адрес Зеленского

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в народные депутаты.

В интервью Украинской правде медик пояснил, что его имидж хотели использовать в политических целях.

Он уточнил, что с 2010 года, когда появилась "Школа доктора Комаровского", и он стал узнаваемым человеком, огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.

"При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович (Зеленский, - ред.) не первый и не последний", - отметил врач.

Он говорит - надеялся на то, что Зеленский, с которым у него были дружеские отношения, станет исключением в этом плане.

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"Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации. В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента. То есть, мои советы не будут зависеть от личности президента. Мои советы определяются медицинской наукой и больше ничем", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что в школах необходимо отменить уроки физкультуры, которые существуют в нынешнем виде. Вместо них для учащихся нужно ввести занятие спортом после уроков.