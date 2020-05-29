Смягчение карантина: в Минздраве рассказали, каким областям разрешат

В профильном ведомстве озвучили информацию по поводу того, какие области Украины получили право смягчать коронавирусный карантин.
Сотрудники украинского Минздрава разрешили руководству трех регионов страны начать новый этап ослабления коронавирусного карантина.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства в пятницу, 29 мая 2020 года. Согласно обнародованном чиновниками тексту, карантинные ограничения были ослаблены в пределах трех областей Украины ‒ Луганской, Волынской и Закарпатской.
Читайте такжеСмягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсадуКроме того, в Минздраве отметили, что на данный момент не отвечают в полной мере всем необходимым критериям для ослабления либо смягчения коронавирусного карантина четыре региона ‒ Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
Напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что Украину ждет как минимум пять этапов смягчения карантина. Соответствующие решения будут приниматься по трем факторам ‒ инцидентности (среднему количеству случаев COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения), загруженности коек в медицинских учреждениях, а также количеству тестов на коронавирус.
Позднее в Минздраве рассказали, что украинцы могут использовать автомобильный транспорт, чтобы выезжать в Евросоюз или Беларусь. Что же касается авиаперелетов, то вновь запустят не ранее 15 июня 2020 года. Прочее снятие коронавирусных ограничений в транспортной отрасли также будет происходить поэтапно.