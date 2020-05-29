Смягчение карантина: в Минздраве рассказали, каким областям разрешат

В Минздраве рассказали, каким областям разрешат смягчить карантин / УНИАН

Сотрудники украинского Минздрава разрешили руководству трех регионов страны начать новый этап ослабления коронавирусного карантина.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале ведомства в пятницу, 29 мая 2020 года. Согласно обнародованном чиновниками тексту, карантинные ограничения были ослаблены в пределах трех областей Украины ‒ Луганской, Волынской и Закарпатской.

Читайте такжеСмягчение карантина: врач рассказала, как уберечься от COVID-19 в детсадуКроме того, в Минздраве отметили, что на данный момент не отвечают в полной мере всем необходимым критериям для ослабления либо смягчения коронавирусного карантина четыре региона ‒ Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Напомним, ранее руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что Украину ждет как минимум пять этапов смягчения карантина. Соответствующие решения будут приниматься по трем факторам ‒ инцидентности (среднему количеству случаев COVID-19 за неделю на 100 тысяч населения), загруженности коек в медицинских учреждениях, а также количеству тестов на коронавирус.

Позднее в Минздраве рассказали, что украинцы могут использовать автомобильный транспорт, чтобы выезжать в Евросоюз или Беларусь. Что же касается авиаперелетов, то вновь запустят не ранее 15 июня 2020 года. Прочее снятие коронавирусных ограничений в транспортной отрасли также будет происходить поэтапно.