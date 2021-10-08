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Профинансировали "ЛДНР" на 200 млн гривен: Венедиктова раскрыла детали нового дела Медведчука

8 октября 2021, 18:30

Для Медведчука будут просить арест и залог на 1 млрд гривен.

Виктор Медведчук, суд
Виктор Медведчук / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по данным следствия, в деле о государственной измене нардепа Виктора Медведчука речь идет о том, что украинская сторона на поставках угля профинансировала пророссийских террористов на оккупированном Донбассе на 200 млн гривен.

По ее словам, в деле фигурируют также высшие должностные лица Украины и Нацбанка. Соратник Медведчука бизнесмен Олег Кузяра выступал фактически посредником между украинской стороной и главарями оккупантов, открывал банковские счета, заключал договоры на поставку угля и так далее.

"Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Российской Федерации, которое регулировало поставки таким образом, чтобы денег хватало для "ДНР" и "ЛНР", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Кузяра уже находится под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

"В общей сложности пророссийских террористов профинансировали на 200 млн гривен", - подчеркнула Венедиктова.

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Она добавила, что серди фигурантов Медведчук, Кузяра, высшие должностные лица Украины, Национального банка, руководители террористов и представители власти в России.

Прокуратура в суде попросит для Виктора Медведчука содержание под стражей. Также будут просить назначить альтернативу в виде залога на сумму 1 млрд гривен.

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"Нельзя по такой категории дел идти безальтернативно. Поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или с залогом в 1 млрд гривен", - отметила генпрокурор на брифинге.

Она уточнила, что такой размер залога прокуратура определила с учетом того, что в отношении второго фигуранта дела Олега Кузяры шли в суд с таким же ходатайством.

Дело против Медведчука

8 октября народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. Его уже подозревают в госизмене.

Новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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Виктор Медведчук Ирина Венедиктова
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