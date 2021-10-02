Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что против пятого президента Украины Петра Порошенко остаются открытыми много уголовных дел.

Такое заявление Венедиктова сделала в субботу, 2 октября, во время брифинга на выездном заседании политической партии Слуга народа в Трускавце, пишет издание Вести.

Что касается перспектив следственных действий, то Венедиктова заявила, что за последнее время в данном вопросе ничего не изменилось. В Генпрокуратуре открыли более 30 уголовных производств.

"Про их состояние и ход расследования надо спрашивать у органа следствия - Госбюро расследования", - заявила Венедиктова.

Напомним, 8 июля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле пятого президента Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако действующий Уголовный процессуальный кодекс позволяет затягивать дело.

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21 октября 2020 года уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины – лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году.



В конце декабря 2020 года Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.