Вышел сухим из воды: НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Порошенко

НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Порошенко / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро в конце декабря 2020 года закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Как сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда, 19 мая 2020 к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. ст. 111 (госизмена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью илм служебным положением) Уголовного кодекса, обратился один из народных депутатов.

По результатам рассмотрения заявления Офис Генерального прокурора открыл два уголовных дела. Досудебное расследование в первом уголовном производстве по факту государственной измены (ч. 1 ст. ст. 111 УК Украины), было поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Досудебное расследование во втором, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, - детективам НАБУ.

НАБУ расследовало факты возможного злоупотребления служебным положением бывшим Президентом, а ныне народным депутатом, то есть умышленного использования им власти с целью получения вопреки интересам службы неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Однако, 30 декабря 2020 это дело НАБУ было закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии пятого Президента состава уголовного преступления.

Решение было обжаловано в ВАКС, но 21 января суд признал законным постановление НАБУ.

Дела Порошенко – о чем сообщалось ранее:

8 июля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле пятого Президента Петра Порошенко собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, однако действующий Уголовный процессуальный кодекс позволяет затягивать дело.

8 июля против Петра Порошенко было закрыто еще одно дело – касательно завода Кузня на Рыбальском.

21 октября 2020 года уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины – лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году.