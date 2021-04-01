В Киеве "менялы" выманили у женщины 1,5 миллиона гривен

Киевлянка хотела выгодно поменять 54 тысячи долларов / kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители разоблачили фейковый обменный пункт валют в Голосеевском районе, обратившись в который жительница столицы лишилась 1,5 миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, "бизнес" организовали ранее несудимые жители Киевщины – двое мужчин, 1975 и 1981 года рождения, а также 37-летняя женщина.

Преступники арендовали помещение для "обменного пункта" и разместили в Сети объявление о покупке валюты по выгодному курсу. К ним обратилась жительница столицы, которая приехала по указанному адресу.

"После того, как "кассир" получила от потерпевшей более 54 тысяч долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который ждал ее на мотоцикле. Затем злоумышленники скрылись", – говорится в сообщении полиции.

"Обменник" работал в Голосеевском районе / kyiv.npu.gov.ua

Мошенников быстро догнали. Во время задержания один из них нанес полицейскому травмы.

"Бизнесменов" задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и уже сообщили о подозрении.

Мошенников с деньгами задержали / kyiv.npu.gov.ua

Напомним: