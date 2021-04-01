В Киеве "менялы" выманили у женщины 1,5 миллиона гривен

Жительница Киева хотела обменять валюту по выгодному курсу, но стала жертвой мошенников.
В Киеве правоохранители разоблачили фейковый обменный пункт валют в Голосеевском районе, обратившись в который жительница столицы лишилась 1,5 миллиона гривен.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, "бизнес" организовали ранее несудимые жители Киевщины – двое мужчин, 1975 и 1981 года рождения, а также 37-летняя женщина.
Преступники арендовали помещение для "обменного пункта" и разместили в Сети объявление о покупке валюты по выгодному курсу. К ним обратилась жительница столицы, которая приехала по указанному адресу.
"После того, как "кассир" получила от потерпевшей более 54 тысяч долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который ждал ее на мотоцикле. Затем злоумышленники скрылись", – говорится в сообщении полиции.
Мошенников быстро догнали. Во время задержания один из них нанес полицейскому травмы.
"Бизнесменов" задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и уже сообщили о подозрении.
Напомним:
- Предприимчивые граждане решили подзаработать на эпидемии коронавируса и звонят украинцам от имени якобы их родственников или врачей и просят деньги на лечение. Обеспокоенные люди спешат помочь и в результате перечисляют деньги мошенникам.
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