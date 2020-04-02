Сериал Обитель Зла не выйдет на Netflix

Обитель зла сериал - дата выхода переносится/ Capcom

Новый сериал Обитель зла не выйдет в ближайшее время. Анонсированный на 2021 год сериал не будут снимать в 2020 году из-за коронавирусной инфекции в мире.

Киностудия Constantine Films отменила съемки сериала Обитель зла 2021, пишет Movieweb.

Как оказалось, киностудия серьезно пострадала из-за коронавирсной пандемии в мире - компании пришлось закрыть около 30 проектов, которые снимались в разных странах.

"Наши офисы по большей части закрыты, сейчас работают лишь малая доля людей, те, кто действительно необходимы, в основном — с бухгалтерским учётом. Мы закрыли производство около 30 проектов, в основном в Германии, Чехии и Румынии", - сказал глава Constantine Film Мартин Мартин Московиц.

По сюжету будущего сериала вся тяжесть зомби-апокалипсиса падет на небольшой городе Клирфилд в штате Мэриленд. Он находится между двух огней — неподалеку от него находится филиал корпорации Амбреллы и заброшенная психиатрическая больница Гринвуд. Третья точка силы, расположившаяся рядом с Клиэрфилдом — это Вашингтон.

Производством сериала занимается режиссер Йоханнес Робертс, а сценарий должен был писать Грег Руссо.

Официально пока что неизвестно, когда выйдет сериал. Если съемки начнутся в 2021 году, то релиз перенесут на 2022 год.

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