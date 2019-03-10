Украинские гастролеры поздравили российского миллиардера с днем рождения

Лорак все более становится частью российского шоу-бизнеса / instagram.com/anilorak

Известные украинские певицы Ани Лорак и Таисия Повалий поздравили с днем рождения российского миллиардера, поэта-песенника и медиа-магната Михаила Гуцериева.

"С днем рождения, дорогой Михаил Сафарбекович", - подписала Лорак фотографию в Instagram.

Певица опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с миллиардером и тот по-свойски обнимает украинку за талию.

Повалий решила сделать более масштабное поздравление и записала видеопоздравление. Она исполнила песню Ты в глаза мне посмотри, которую для нее написал Гуцериев.

"Михаил Гуцериев. Гениально. С днем рождения, любимый поэт. Всегда Ваша, Таисия Повалий", - обратилась исполнительница к миллиардеру.

Как известно, Гуцерив стал автором стихов песни Ани Лорак Осенняя любовь. Для Таисии Повалий он написал композиции Чай с молоком, Сердце – дом для любви, Ты в глаза мне посмотри. Миллиардер занимается бизнесом в сфере добычи нефти, недвижимости и страхования.

Напомним, в рамках российского концерта Песня года украинские исполнители приняли участие в мероприятии, которое состоялось в Германии. Для зрителей выступили украинские певцы Таисия Повалий, Alekseev и Макс Барских.