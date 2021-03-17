Вышел фанатский ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa

Вышел фанатский ремейк Half-Life: Blue Shift / Steam

Команда мододелов из СНГ выпустила мод-ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa. Его уже можно скачать в Мастерской Steam, для работы потребуется оригинальная Black Mesa.

Пока что вышла только первая глава, потому что весь ремейк будет выходить частями – разработчики хотят собирать фидбек от геймеров и вносить улучшения в мод прямо по мере выхода новых глав.

Главным героем и оригинальной игры, и мода становится охранник Барни Калхаун, который затем становится одним из членов Сопротивления в Half-Life 2 и верным соратником Гордона. Напомним, что оригинальная Half-Life: Blue Shift вышла в июне 2001. Созданием второго самостоятельного дополнения занималась Gearbox Software совместно с Valve.

Стоит отметить что это уже вторая фанатская игра во вселенной Халф-Лайф, выпущенная за последний месяц. Ранее мы писали о стратегии в реальном времени Lambda Wars, разработка которой стартовала еще в 2007 году и только в феврале 2021 добралась до полноценного релиза. Lambda Wars является бесплатной многопользовательской модификацией для игры Alien Swarm на движке Source, которая посвящена войне между человечеством и Альянсом.

Скачать демо Black Mesa: Blue Shift можно через Mod DB или Мастерскую Stea". Всем желающим ознакомиться с Lambda Wars, также прикрепляем ссылку на скачивание.

Ремейк Half-Life: Blue Shift - прохождение

В начале этого месяца другая легендарная серия Silent Hill возродилась в формате мода для Fallout 4. Теперь вы будете постоянно окутаны густым туманом, будете слышать странные звуки и станете попадать в параллельный мир с классическими монстрами – от гулей и медсестер до собак и пирамидоголовых.

Скачать модификацию можно с сайта NexusMods. Кроме ПК Whispering Hills можно также скачать на консолях Xbox внутри самой Fallout 4 в разделе модов.