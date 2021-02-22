Состоялся долгожданный релиз фанатской игры по культовой Half-Life 2

Состоялся релиз Lambda Wars / Steam

Команда моддеров Vortal Storm на официальном сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam объявила о том, что Lambda Wars, фанатская стратегия в реальном времени во вселенной Half-Life, наконец вышла из беты спустя 13 лет разработки.

Lambda Wars является бесплатной многопользовательской модификацией для игры Alien Swarm на движке Source, которая посвящена войне между человечеством и Альянсом.

Бета-версия вышла в онлайн-магазирне Steam еще в далеком 2014 году, но до полноценного релиза проект добрался лишь на днях. В Lambda Wars реализованы игровой процесс и интерфейс классической многопользовательской RTS. В распоряжении игроков одиночный режим против ботов, кооперативные задания и мультиплеерные карты, поддерживающие до 8 человек.

Lambda Wars скачать бесплатно можно в Steam. Продукт очень тепло принят и на момент публикации новости получил 94% положительных обзоров от 4.5 тыс. пользователей. Также есть переводы на русский и украинский.

Трейлер Lambda Wars

Ранее стало известно, что Valve готовит новый амбициозный проект – и нет, это не Half-Life 3. По слухам, это асимметричная игра для ПК и VR с персонажами из разных вселенных Valve.

Параллельно с этим небольшая внутренняя команда Valve работает над обновлением для Team Fortress 2. Это не Heavy Update и она меньше Jungle Inferno. TF2 может получить систему доверия, наподобие CS:GO, для борьбы с читерами и ботами. Также ожидаются изменения в балансе и работе серверов.