"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией

Пьяные девушки с матами требовали у патрульных документы / Фото facebook.com/odesapolice

В Киеве на улице Максима Кривоноса в ночь на 5 декабря патрульные полицейские остановили элитный автомобиль Bentley, за рулем которого находилась водитель в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Киев оперативный в Facebook, между полицией и водителем произошла словесная перепалка. К скандалу присоединились пассажиры, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Скандал начался после того, как патрульные заявили о намерении составить протокол за вождение в нетрезвом виде. Однако водителю и пассажирам такое развитие событий не понравилось, они с криками набросились на полицейских и требовали у них предъявления документов. Произошедшее мажоры снимали на мобильный телефон, утверждая, что ведут прямую трансляцию в Instagram.

На обнародованных кадрах инцидента можно услышать, как нетрезвые женщины с использованием нецензурной лексики требуют у полицейских предъявить документы.

Напомним, на Бориспольской трассе под Киевом произшло смертельное ДТП с пешеходом. В результате удара мужчину разорвало на части, проезжающие автомобили задевали человеческие останки.

Как ранее сообщалось, в селе Луково Иршавского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП - автомобиль Volkswagen Passat на иностранных номерах влетел в бетонную автобусную остановку и дерево, погибла 17-летняя девушка, пострадал 20-летний парень. Мужчина, который ехал в иномарке, был пьян, и после ДТП утверждал, что за рулем была девушка.