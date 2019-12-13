"Поцелуй" маршрутки с фурой в Киеве: число пострадавших превысило 10 человек

Число пострадавших в результате столкновения фуры и маршрутки превысило 10 человек / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

Количество пострадавших в результате столкновения маршрутки с фурой в Киеве серьезно возросло.

Число пострадавших в результате ДТП возросло до 11 человек, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По данным ведомства, пострадавших доставили в лечебные учреждения.

Начато производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в Голосеевском районе Киева - на проспекте Академика Глушкова - "поцеловались" фура и маршрутка, пострадали пять человек. В полиции добавили, что пострадали пассажиры маршрутки.