Был целью оккупантов: у Зеленского рассказали детали гибели Вадатурского в Николаеве

Михаил Подоляк, Алексей Вадатурский / коллаж фото УНИАН

Гибель одного из крупнейших украинских-коммерсантов аграриев (владельца компании "Нибулон") Алексея Вадатурского была не случайностью, а вполне продуманным и организованным умышленным убийством русскими оккупантами. Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководитель Офиса президента Михаила Подоляка.

"Вадатурский был одним из крупнейших аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", – говорится в тексте.

Как утверждает Подоляк, российские варвары развернули и сейчас продолжают кампанию террора ‒ пытаясь по-максимуму запугать, дестабилизировать и, в идеале, "разломать" украинское общество.

"По мнению кремлевских маньяков, кампания по резонансным терактам высокой интенсивности (издевательство над нашими пленными и их увечья, зафиксированные на видео, ракетная атака на винницкий Дом офицеров, термобарический внутренний подрыв барака с нашими ребятами в Еленовке и точечный удар по известному лицу, прямое отношение к зерну) должно заставить украинцев опуститься на колени, открыть ворота и сдать государство. Каждое преступление заставляет нас чувствовать боль, но мы проживаем его и становимся только более закаленными", ‒ подытожил советник.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Вадатурский – украинский предприниматель, Герой Украины, владелец одной из крупнейших в Украине зерноторговых компаний "Нибулон" - был убит в результате обстрела русскими оккупантами Николаева.

Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.

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