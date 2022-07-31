Планировал зерновые переговоры в Турции: неожиданные детали гибели Вадатурского

На следующей неделе бизнесмен собирался посетить Турцию по вопросу экспорта зерна.
Гибель известного аграрного бизнесмена Алексея Вадатурского в результате обстрела РФ Николаева могла быть не случайной.
Это могло быть целенаправленным убийством со стороны российских оккупантов. Об этом сказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в эфире 24 канала.
По ее данным, на следующей неделе бизнесмен собирался посетить Турцию по вопросу экспорта зерна.
"Я считаю, что это может быть связано с тем кризисом, который Россия пытается сделать в мире. На следующей неделе господин Вадатурский собирался в Турцию, мы разговаривали с ним. В этой ситуации должны разобраться, это могло быть намеренным, – подытожила Замазеева.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Алексей Вадатурский – украинский предприниматель, Герой Украины, владелец одной из крупнейших в Украине зерноторговых компаний "Нибулон" - был убит в результате обстрела русскими оккупантами Николаева.
Информацию об этом подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.
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