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Посол Украины в Германии пояснил, почему УЕФА запретил слоган "Героям слава"

12 июня 2021, 19:52

Президент Российской федерации Владимир Путин, как утверждает Мельник, "снова использует "Газпром", как инструмент гибридной войны.

Андрей Мельник
Андрей Мельник прокомментировал скандал с формой / посольство Украины в Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал запрет УЕФА по слогану "Героям слава" - дипломат подтвердил информацию газеты Bild о том, что причиной такого решение стало влияние России.

Президент Российской федерации Владимир Путин, как утверждает Мельник, "снова использует "Газпром", как инструмент гибридной войны, чтобы разделить Европу".

"Тот факт, что УЕФА удовлетворяет жалобу России на нашу футболку чемпионата Европы всего через несколько дней после подписания спонсорского контракта между Европейским футбольным союзом и российской государственной компанией "Газпром", является более чем подозрительным", – заявил посол Украины в интервью Bild.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.

В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.

7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.

Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.

После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.

В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.

11 июня УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.

футбол посол дипломат Андрей Мельник новости Украины
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