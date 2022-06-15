В Мариуполе тела погибших украинцев валяются под палящим солнцем на улице

На кадрах видно, как тела лежат под палящим открытым солнцем.
В Мариуполе, который находится в блокаде России с марта, погибли тысячи мирных людей.
В Сети показали так называемый морг под открытым небом, который оккупанты обустроили в районе гипермаркета "Метро".
Жуткие кадры с телами украинцев опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрущенко.
"Мариуполь. Метро. Морг. На улице +24. Жара. Вонь. Люди. Лицо "русского мира", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как тела лежат под палящим открытым солнцем.
Внимание. Кадры 18+
Ситуация в Мариуполе
Россия в Мариупольском районе арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что так называемый суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.
В тюрьме в Еленовке находятся десятки волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды с водой в оккупированный город.
Градоначальник Мариуполя Бойченко также заявил, что депутаты горсовета от партии ОПЗЖ передавали в РФ сведения о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали куда стрелять, было много предателей, которые давали координаты.
Под удары войск РФ попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.
Информаторы от ОПЗЖ, подчеркнул Бойченко, после захвата Мариуполя стали руководить оккупированным городом.
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