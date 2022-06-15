В Мариуполе тела погибших украинцев валяются под палящим солнцем на улице

Мариуполь / УНИАН, Reuters

В Мариуполе, который находится в блокаде России с марта, погибли тысячи мирных людей.

В Сети показали так называемый морг под открытым небом, который оккупанты обустроили в районе гипермаркета "Метро".

Жуткие кадры с телами украинцев опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрущенко.

"Мариуполь. Метро. Морг. На улице +24. Жара. Вонь. Люди. Лицо "русского мира", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как тела лежат под палящим открытым солнцем.

Внимание. Кадры 18+

Ситуация в Мариуполе

Россия в Мариупольском районе арестовывает и расстреливает украинских волонтеров и чиновников. Они отказались от работы с коллаборантами и оккупационной властью.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что так называемый суд "ДНР" "приговорил" к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Минимум один государственный служащий казнен.

В тюрьме в Еленовке находятся десятки волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации из Мариуполя и доставке еды с водой в оккупированный город.

Градоначальник Мариуполя Бойченко также заявил, что депутаты горсовета от партии ОПЗЖ передавали в РФ сведения о местонахождении критической инфраструктуры города. По его словам, россияне знали куда стрелять, было много предателей, которые давали координаты.

Под удары войск РФ попали источники питания, точки водоснабжения, линии связи и склады с продуктами и лекарствами.

Информаторы от ОПЗЖ, подчеркнул Бойченко, после захвата Мариуполя стали руководить оккупированным городом.

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