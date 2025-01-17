Вступят ли третьи страны в войну РФ и Украины: Ягун раскрыл все нюансы

Все, кто мог принять участие в войне со стороны РФ, уже задействованы. У Украины другая ситуация.

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Виктор Ягун сказал, будут ли другие страны воевать за Украину / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил, есть ли риск того, что третьи страны вступят в войну России против Украины.

По его словам, все, кто мог принять участие в войне со стороны РФ, уже задействованы.

"России просто не к кому обращаться. Иран и так участвует в войне, как и Китай опосредованно. КНДР помогает России солдатами и вооружением", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

Он добавил, что были опасения относительно возможной переброски в Украину части войск сирийского диктатора Башара Асада, которые сбежали от повстанцев, но России гораздо легче их перебросить в Ливию.

"И это не то количество людей, которое могло бы что-то изменить. Более того, они не приспособлены к войне в наших условиях, а в Ливии другое дело – там у них будет понимание, против кого они воюют и за что", - объяснил Ягун.

Что касается Украины, то ей не стоит рассчитывать на участие военных стран-партнеров в войне.

"На стороне Украины в ближайший период ни одна страна точно воевать не будет", - рассказал он.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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