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Вступят ли третьи страны в войну РФ и Украины: Ягун раскрыл все нюансы

Анна Ярославская
17 января 2025, 03:58
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Все, кто мог принять участие в войне со стороны РФ, уже задействованы. У Украины другая ситуация.
Виктор Ягун, ВСУ
Виктор Ягун сказал, будут ли другие страны воевать за Украину / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил, есть ли риск того, что третьи страны вступят в войну России против Украины.

По его словам, все, кто мог принять участие в войне со стороны РФ, уже задействованы.

"России просто не к кому обращаться. Иран и так участвует в войне, как и Китай опосредованно. КНДР помогает России солдатами и вооружением", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

Он добавил, что были опасения относительно возможной переброски в Украину части войск сирийского диктатора Башара Асада, которые сбежали от повстанцев, но России гораздо легче их перебросить в Ливию.

"И это не то количество людей, которое могло бы что-то изменить. Более того, они не приспособлены к войне в наших условиях, а в Ливии другое дело – там у них будет понимание, против кого они воюют и за что", - объяснил Ягун.

Что касается Украины, то ей не стоит рассчитывать на участие военных стран-партнеров в войне.

"На стороне Украины в ближайший период ни одна страна точно воевать не будет", - рассказал он.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Отправка миротворцев в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину в качестве миротворческого контингента. Такой сценарий мог бы быть реализован после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий. The Telegraph опубликовало три возможных варианта развития событий.

Ранее

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вопрос вероятности размещения иностранных войск в Украине. По его словам, "рассматриваются все опции".

"Мы рассматриваем все опции, но не говорим об этом", - сказал немецкий министр обороны.

Как сообщал Главред, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что достаточно сложно достичь консенсуса по отправке миротворческих сил в Украину с 27 государствами-членами Евросоюза.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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