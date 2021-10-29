"Всяко дешевле, чем их лечить": Комаровский предложил платить пенсионерам за вакцинацию от COVID-19

Комаровский считает, что пенсионеры ради денег пойдут на прививки / УНИАН

Известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию "УП", комментируя аналогичное предложение экс-министра здравоохранения Максима Степанова, озвученное ранее. Доктор отметил, что финансовый стимул для пенсионеров обойдется бюджету дешевле, чем их лечение от коронавируса.

"Более того, когда я впервые сказал о том, что надо каждой бабушке дать по 5 тысяч гривен и они побегут вакцинироваться, под этим видео была куча комментариев в духе "а почему только бабушкам? А нам? Мы что, хуже? Бабушкам и 1000 гривен хватит", – рассказал Комаровский.

В связи с этим он озвучил печальный вывод. "Это же на самом деле страшно. Это говорит о деморализации общества", – констатировал Комаровский.

Читайте также"Одышка не норма": Комаровский дал советы тем, кто уже переболел COVID-19

В этом же интервью Комаровский рассказал о том, что действующий президент Владимир Зеленский в предвыборной гонке в 2019 году использовал его исключительно для пиара. После выборов президент предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

До этого он опубликовал эмоциональное обращение к представителям СМИ и блогерам в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. В нем врач призвал рассказать и показать людям правду о реальной картине с заболеваемостью.