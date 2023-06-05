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"Не руководит СВО": в Сети узнали о реакции Путина на события на Белгородщине

Анна Ярославская
5 июня 2023, 10:30 обновлено 5 июня, 10:40
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Путин безразлично относится к ситуации в Белгородской области. По его словам, "там в основном украинцы живут, пусть друг друга "мочат".
Владимир Путин, РДК
Владимир Путин безразлично относился к ситуации в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует ситуацию в Белгородской области РФ, обвиняя в ней военных и местного губернатора. При этом принимать какие-либо решения по этому вопросу не спешит. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, 2 июня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Основной темой докладов стала напряженная ситуация в Белгородской области, где, по словам президента, "как к себе домой постоянно шастают ДРГ" и под постоянными обстрелами оказались несколько населенных пунктов.

Генерал СВР сообщил, что ранее Путин безразлично относился к ситуации в Белгородской области. По его словам, "там в основном украинцы живут, пусть друг друга "мочат", нестрашно".

На сегодняшний день мнение хозяина Кремля мало изменилось и, несмотря на ухудшение обстановки на Белгородщине, он не торопится с решением проблем и считает ситуацию в приграничных областях - "в пределах нормы".

"По итогам совещания Путин не утвердил ни одного решения, и лишь пообещал подумать над теми вариантами, которые были предложены", - говорится в сообщении.

Генерал СВР отмечает, что в последние несколько месяцев Путин только обещает подумать и принять какие-то решения по основным проблемам, связанным с так называемой "специальной военной операцией".

"И ничего не предпринимает, отпустив решение проблем на самотёк. Президент, в отличие от первых месяцев войны, уже не вникает в проблемы на фронте, не принимает участие в руководстве СВО и только требует ощутимых результатов", - добавили на канале.

Ситуация в Белгородской области

4 июня участники организаций Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России заявили, что заходят в пригороды населенного пункта Шебекино, который расположен в Белгородской области страны-агрессора РФ. Члены РДК сообщили, что заходят в пригород с боями.

Также Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявление, в котором сообщили о том, что в Белгородской области взяли в плен военных страны-агрессора РФ. Ополченцы предложили губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, чтобы он приехал в Новую Таволжанку на переговоры и пообещали передать ему двух пленных.

Гладков не пришел на разговор с РДК и ЛСР. Ополченцы пришли к выводу, согласно которому с властями общаться бессмысленно. Пленных они передали Украине.

Смотрите видео - Бывший советник ОПУ Алексей Арестович рассказал, как обстоят дела в Шебекино Белгородской области:

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