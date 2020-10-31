В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания

В Минске проходит марш людей с инвалидностью / Фото news.tut.by

В субботу, 31 октября, в Беларуси - уже 83-й день массовых акций протеста, которые охватили страну после выборов президента, победителем на которых центризбирком признал Александра Лукашенко.

В частности, в Минске на проспекте Независимости проходит марш людей с инвалидностью. К нему присоединились девушки, которые вышли на женскую акцию, передает tut.by.

В ГУВД Минска сообщили, что в субботу милиция задержала нескольких человек, участвовавших в акциях протеста.

"Несколько граждан задержаны. Их доставят в территориальные РУВД", - говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси - последние новости:

В воскресенье, 25 октября, в Минске прошла 100-тысячная акция против режима Александра Лукашенко. Народ требовал отставки главы РБ и освобождения всех заключенных.

На акции белорусские силовики принялись разгонять протесты, применяя против активистов светошумовые гранаты и резиновые пули.

В понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.

Белорусский бизнес массово присоединился к акции. Появлялись сообщения о том, что тысячи компаний прекратили работу в этот день в поддержку тотальной забастовки.

19 октября начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами. Также он заявил, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли.

16 октября белорусские силовики пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.